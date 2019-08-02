المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أيوفي

لم يحسم الإكوادوري جيمي أيوفي وجهته المقبلة، رغم خروجه من حسابات شباب الأهلي في الموسم المقبل، إذ نشر اللاعب صوراً على حسابه في «إنستغرام» أثناء الإجازة مع أسرته، دون العودة إلى التدريبات، أو الانضمام إلى أي فريق آخر.

سكاي دايف

استمتع لاعبو فريق بني ياس تحت 21 سنة بخوض مغامرة القفز المظلي من الطائرة في سماء دبي، مستغلين فترة الراحة التي منحها لهم المدرب، وفقاً لمقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ«السماوي» عبر تطبيق «إنستغرام» أمس.

الشمطري

علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب السابق لشباب الأهلي عبدالله الشمطري، عاد لممارسة لعبة كرة اليد، واقترب من التعاقد مع نادي مليحة الوافد الجديد للدوري.

روزا

ظهر لاعب النصر، البرازيلي صامويل روزا، المنتقل حديثاً إلى تشونبوك الكوري الجنوبي لأول مرة بقميص فريقه الجديد، وذلك بعد مشاركته في مباراة فريقه حامل لقب أبطال آسيا 2016 أمام جيجيو يونايتد في الدوري الكوري، وانتهت بالتعادل 2-2.