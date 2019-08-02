«بيلزام» و«آرتمس» أبطال كأس الوثبة بمضمار لاتست

المصدر: باريس ــ الإمارات اليوم

ظفر المهر «بيلزام»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز «بري بيركيجيو» الجولة 13، المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق «قوائم»، والبالغة جائزته 25 ألف يورو.

وفازت المهرة «آرتمس»، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، بلقب للجولة 14 لكأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، للخيول العربية الأصيلة للمهرات الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، الذي أقيما أول من أمس بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

ويأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، بالتزامن مع «عام التسامح»، وبشعار «عالم واحد ست قارات أبوظبي العاصمة».

واكتسح «بيلزام»، المنحدر من نسل «نظام» منافسه «امجز دي بيبول» لمارسيل ميزي، وبإشراف اليزابيث بييرناد، وبقيادة رونان توماس بفارق خمسة أطوال، قاطعاً المسافة البالغة 1400 متر في زمن قدره 1:31:05 دقيقة. وجاء في المركز الثالث «بيلسيما» لمزرعة دو غزال، وبقيادة انطوني كراستوس.

وتمكنت «آرتمس» المنحدرة من نسل «ازادي» من التفوق بفارق طولين ونصف الطول عن «العفريتة»، بإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليا ايجوم، فيما جاءت ثالثة المهرة «البسوس» بإشراف توماس فورسي وبقيادة الفارسة لور فولارد. وقطعت البطلة المسافة البالغة 1900 متر في زمن وقدره 2:05:11 دقيقة في ظل مشاركة قياسية للمهرات في سن ثلاث سنوات بلغت 17 مهرة.

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سباقاً دولياً في كأس الوثبة ستاليونز منها 20 سباقاً على الساحة الفرنسية معقل سباقات الخيول العربية في أوروبا.