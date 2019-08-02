«فيكتوري 3» متحفز لحصد جائزة البحيرات العظمى

المصدر: ميتشغان - الإمارات اليوم

يخوض سفراء الإمارات في مؤسسة الفيكتوري تيم منافسات الفئة الأولى لسباق جائزة البحيرات العظمى «ميتشغان للزوارق السريعة»، الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019، التي تنطلق غداً بالتجارب الرسمية، فيما يقام السباق الرئيس بعد غدٍ.

ووصلت قافلة مؤسسة الفيكتوري تيم، التي تضم مقر الفريق والورشة المتنقلة، إضافة إلى الكادر الإداري والفني من الخبراء والفنيين، مبكراً إلى المدينة الأميركية التي تحتضن الحدث الكبير، والتي لا تبعد كثيراً عن مدينة سانت كلير التي احتضن الجولة الرابعة التي شهدت تتويج «أسياد البحار» أمام منافسيهم في الفئة الأولى.

ومن المنتظر أن ينضم إلى وفد مؤسسة الفيكتوري تيم في مدينة ميتشغان حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، ليترأس الوفد إلى جانب المشرف العام على الفريق، البطل العالمي محمد سيف المري، وقائدي زورق فيكتوري 3 الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي.

ويسعى ممثل الدولة الوحيد في الحدث الكبير الذي يجوب الولايات المتحدة الأميركية منذ مايو الماضي، زورق فيكتوري 3، بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي، إلى تحقيق الانتصار الثالث في البطولة العالمية والثاني على التوالي ليواصل تربعه على قمة الترتيب العام لمنافسات الفئة الأولى.

ويتصدر زورق فيكتوري 3 منافسات الفئة الأولى برصيد 383 نقطة سباق ميتشغان سيتي بعد غد، حيث يطمح إلى الحصول على العلامة الكاملة من أجل الابتعاد عن منافسيه قبل التحول إلى الجولة السادسة والختامية التي يحتضنها ساحل سانت ماري في ولاية فلوريدا، أكتوبر المقبل.

ويتفوق سفراء رياضة الإمارات في زورق فيكتوري 3 على منافسيهم في الفئة الأولى الزورقين الأسترالي أوف شور 222 بقيادة دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا الذي يحتل حالياً المركز الثاني، متخلفاً عن أبطالنا 11 نقطة، فيما يأتي أسطورة السباقات البحرية الأميركية، زورق مس غيكو 113 بقيادة الثنائي البريطاني ستيف كرتيس ومايلز جينينس، في المركز الثالث برصيد 360 نقطة.

ويخوض «أسياد البحار» البطولة العالمية في أميركا للمرة الأولى، بعد اكتسابها صبغة جديدة باعتراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي ام)، وبإشراف الاتحاد الأميركي للزوارق السريعة (أيه بي بي أيه)، وجمعية الزوارق السريعة (أو بي سي)، وبمشاركة عدد من الفرق العالمية التي اشتهرت في مجال سباقات «الفئة الأولى»، التي عادت من جديد بعد توقف دام ثلاثة أعوام.

ويشكل سباق الفئة الأولى في بطولة العالم التي تجمع ما يصل إلى 14 فئة مختلفة قمة التنافس الاحترافي، في وجود نخبة أبطال العالم في هذه الرياضة، لاسيما الفريق الأميركي في زورق مس غيكو 113، الذي يقوده بطل العالم ثماني مرات سيتف كرتيس، ومواطنه مايلز جينينس، وهما من أقدم المتسابقين البريطانيين في العالم، إضافة إلى زورق أستراليا أوف شور 222، بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون، والإيطالي جيوفاني كاربيتلا، وهما من الأبطال العالميين في رياضة الزوارق السريعة

ويبرز اسم أبطالنا، الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3، للمرة الأولى في الفئة الأولى، رغم قصر تجربتهما معاً، مقارنة بمشوار الفرق المنافسة، وأمام أبرز نجومها العالميين، ليؤكدا تفوقهما ومن خلفهما مؤسسة الفيكتوري تيم العملاقة والرائدة في مجال سباقات الزوارق السريعة بصفة عامة وبطولة العالم للزوارق السريعة «الفئة الأولى»، التي أحرز لقبها الفريق 14 مرة في ترحالها، وتنقلها بين القارات الأوروبية والأميركية والآسيوية والإفريقية والأسترالية، حيث كتب «أسياد البحار» قصصاً أسطورية مازالت ترتبط باسم الإمارات منذ ظهور الفريق إلى النور عام 1989.

ترتيب الصدارة

1- فيكتوري 3 (الإمارات) 383 نقطة.

2- أوف شور 222 (أستراليا - إيطاليا) 372 نقطة.

3- مس غيكو 113 (أميركا) 343 نقطة.