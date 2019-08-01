فيصل خليل يخضع لاختبارات فنية وبدنية في الحمرية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة الشامسي، أن النادي لم يتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي الأسبق فيصل خليل حتى الآن، نافياً ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بأن فيصل خليل وقع مع الفريق بشكل رسمي.

وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللاعب موجود بتدريبات الفريق الأول في الوقت الحاضر، ويخضع لاختبارات فنية وبدنية من قبل الجهاز الفني، بإشراف المدرب التونسي غازي الغرايري مع عدد آخر من اللاعبين، وفي حال أوصى المدرب بالتعاقد معه، ستتم دراسة التوصية من قبل اللجنة الفنية، وحسب ما هو متبع في مجلس إدارة النادي، ومن المؤكد أن إدارة النادي ستختار اللاعب المناسب في المكان المناسب، والفريق يقوده مدرب كفؤ قادر على اختيار اللاعب الذي يفيد الفريق».

وتابع الشامسي: «نعتز بالسيرة الذاتية لجميع اللاعبين، ومنهم اللاعب القدير فيصل خليل، وخلال التدريبات الحالية قدم اللاعب نموذجاً طيباً، وقد اجتاز الاختبارات البدنية بشكل كامل، ما يعني أنه جاهز رغم ابتعاده عن الملاعب». وأكمل: «نقدر له اختياره لنادينا للدفاع عن ألوانه، خصوصاً أن اللاعب بدأ مسيرته الكروية من نادي الحمرية، عندما لعب للفرق السنية للفريق».

يذكر أن نادي الحمرية دشن تدريباته، أخيراً، في الملاعب الفرعية للنادي، استعداداً للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، تمهيداً للسفر إلى مقدونيا لإقامة المعسكر الخارجي، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى، ويتطلع إلى خوض خمس مباريات ودية.

جمعة الشامسي:

• «لم نتعاقد مع اللاعب بَعْدُ.. والقرار للغرايري».