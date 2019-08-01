منتخب الأجسام يعود من الصين بـ 6 ميداليات

المصدر: محمد فاضل - دبي

عادت بعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام إلى الدولة، أمس، بعد ختام مشاركته في بطولة آسيا التي أقيمت في الصين وتوج فيها بست ميداليات (ذهبية وفضيتان وثلاث برونزيات).

وكان في استقبال المنتخب في مطار دبي الدولي نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية علي بن حيدر، وعضو مجلس الادارة رئيس لجنة المسابقات أحمد جوهر، والسكرتير الفني للاتحاد عبدالمجيد قاسم يزبك. وضمت البعثة التي ترأسها عضو مجلس الادارة فيصل الغيص الزعابي، 18 لاعباً والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني زويد سالمين الزعابي.

وكان منتخب الامارات قد تمكن من الفوز بست ميداليات ملونة أضيفت لرصيد الانجازات الاماراتية الرياضية، إذ حصد اللاعب عبدالله مبارك المطيري الذهبية، وأحمد الياسي (فئة الشباب)، ومحمد سبيل فيروز، فضيتين، وعمر محمد المهيري، وبدر محمد يوسف، وخليفة برمان الحمودي، ثلاث برونزيات.