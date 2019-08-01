لجنة مسابقات الـــيد تعيد قرعة مسابقات الرجال

المصدر: جوني جبور - دبي

أعادت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، أول من أمس، قرعة مسابقات الرجال للموسم 2019-2020، وذلك بعد انسحاب فريق اتحاد كلباء من مسابقات الموسم المقبل، وتقلص عدد الأندية المشاركة إلى 10.

جاء ذلك في الاجتماع الذي أجرته اللجنة في مقر الاتحاد، وحضره كل من عضو مجلس إدارة الاتحاد ناصر الحمادي، ورئيس لجنة الحكام عبدالله الكعبي، وممثلي الأندية العشرة المشاركة في الموسم الجديد.

وأسفرت إعادة القرعة عن تعديل جدول مسابقات الدوري العام لتصبح 18 بدلاً من 22 جولة، كما تمت إعادة قرعة مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بإعادة توزيع الفرق الـ10 على مجموعتين، ضمت الأولى الشارقة والوصل والعين والظفرة، فيما ضمت الثانية شباب الأهلي بجانب النصر والجزيرة والوحدة ومليحة.

وتقص بطولة السوبر في السادس من شهر سبتمبر منافسات الموسم الجديد لمسابقات رجال اليد، في مباراة واحدة تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي، على أن تحدد في نتيجتها هوية ممثل الدولة في لقاء السوبر الإماراتي البحريني الذي سيقام في شهر أكتوبر.

وتدشن بطولة دوري أقوياء اليد في العاشر من سبتمبر، على أن تقام بطولة كأس نائب رئيس الدولة خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين، أثناء توقف مباريات الدوري التي تفرضها المشاركات الخارجية، سواء لمنتخب الدولة أو نادي الشارقة في البطولات الآسيوية، على أن يختتم موسم الرجال ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي سيتم إجراء مراسم قرعتها في وقت لاحق، وتكون متزامنة مع كؤوس المراحل السنية.