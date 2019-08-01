وفد السباحة ومجلس أبوظبي الرياضي يحضر مونديال كوريا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

زار وفد من اتحاد السباحة ومجلس أبوظبي الرياضي بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في كوريا الجنوبية أخيراً، للاطلاع على ترتيبات البطولة وإجراء عدد من اللقاءات مع رئيس الاتحاد الدولي الأورغوياني خوليو ماغليوني، والمدير التنفيذي وعدد من القيادات، والاستفادة من تجربة الاتحاد الكوري في تنظيم بطولة العالم للألعاب المائية الـ18، خصوصاً أن أبوظبي ستستضيف البطولة العام المقبل.

والتقى الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني،⁩ برئيس وأعضاء الاتحاد الكوري الجنوبي للسباحة، واطلع فريق العمل على تجربة الاتحاد الكوري في تجهيز وتأهيل السباحين والمنتخبات للالعاب المائية المختلفة، وكذلك الاطلاع على مبادرات الإرث الرياضي لاستضافة بطولة العالم الـ18 للالعاب المائية.