شتاين استقر على تشكيلة مواجهة النصر الآسيوية

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

أكد المشرف العام على فريق الكرة بنادي الوحدة، عبدالسلام جمعة، أن الفريق استفاد تماماً من لقائه الودي مع فريق الاتحاد السعودي من الناحيتين البدنية والفنية، وكانت المباراة بروفة مهمة وجيدة وتجربة قوية قبل مواجهة فريق النصر السعودي، الإثنين المقبل، على ملعب الأخير في استاد الملك فهد بالعاصمة الرياضن في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وخسر الوحدة، أول من أمس، أمام الاتحاد السعودي 1-2، في المباراة الودية المغلقة التي جرت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، كآخر استعداد لفريق الوحدة قبل سفره إلى الرياض بعد غدٍ لمواجهة النصر.

وقال عبدالسلام جمعة، لـ«الإمارات اليوم»: «حقق الفريق أكبر استفادة ممكنة من مباراة الاتحاد السعودي الودية، ووقف المدير الفني للفريق، الهولندي موريس شتاين، على مدى جاهزية اللاعبين، واطمأن علي الخطة التي سيؤدي بها المباراة، وكذلك التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها منذ البداية أمام النصر».

وأضاف «كما استطاع المدير الفني الوقوف على الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة، من أجل علاجها في التدريبات، وتلافيها خلال مواجهة النصر، بالإضافة إلى الوقوف على الإيجابيات التي شهدتها المباراة، وسيعمل على تعزيزها في التدريبات».

وأشار جمعة إلى أن «هناك تفاؤلاً كبيراً بتقديم مباراة جيدة أمام النصر يوم الإثنين المقبل، والعودة بنتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة الإياب، التي تقام على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، في 12 أغسطس الجاري».

وأشار جمعة إلى أن الفريق سيحصل على راحة من التدريبات، مساء اليوم، على أن يتدرب يومي غدٍ وبعد غدٍ، قبل السفر إلى الرياض، وسيعود لاعب الفريق عبدالله الكربي إلى التدريبات الجماعية للفريق غداً الجمعة، بعد شفائه من الإصابة.

وفي معسكر النصر السعودي، استقر الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب روي فيتوريا، وفقاً للموقع الرسمي للنادي، على أسماء الرباعي الأجنبي المشارك مع الفريق أمام الوحدة، في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وضمت قائمة أجانب النصر في البطولة كلاً من: الحارس الأسترالي براد جونز، والمدافع البرازيلي مايكون، ولاعب الارتكاز البرازيلي بيتروس، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.