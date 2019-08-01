شباب الأهلي يتعاقد مع السويسري مارياني

المصدر: أحمد طارق - دبي

تعاقد نادي شباب الأهلي مع اللاعب السويسري، ديفيد مارياني، قادماً من نادي ليفيسكي صوفيا البلغاري، حسب ما ذكر موقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

وأوضح أن مارياني انتقل إلى «فرسان دبي» بصفة نهائية مقابل 1.5 مليون يورو، كما سيحصل على المبلغ نفسه راتباً سنوياً، علماً بأن قيمته السوقية تبلغ 2.25 مليون يورو.

ويلعب مارياني، الذي يحمل أيضاً الجنسية الإيطالية، في خط الوسط، إذ بدأ مشواره مع زيوريخ السويسري في 2013، وانتقل على سبيل الإعارة إلى شافهاوسن السويسري، ثم انضم لوغانو السويسري في صفقة انتقال حر في 2016، ثم انضم بالطريقة نفسها إلى ليفيسكي صوفيا البلغاري في 2018، بينما تعد المرة الأولى في تاريخ اللاعب، البالغ من العمر 28 عاماً، أن يتم بيعه إلى نادٍ آخر، بانتقاله إلى «فرسان دبي» مقابل 1.5 مليون يورو.

وبات شباب الأهلي يضم ثلاثة لاعبين أجانب، بوجود المولدوفي لوفانور هنريكي، والأرجنتيني ماورو دياز، بينما تسعى شركة الكرة في النادي إلى حسم ملف الأجنبي الرابع، إذ يبرز اسم البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي خرج من حسابات الهلال السعودي في الموسم المقبل.