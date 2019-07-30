موعد مباراة العين والفتح السعودي الودية والقناة الناقلة

المصدر: معاذ كمبال –العين

يؤدي فريق العين تجربته الودية الثالثة ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا وذلك حينما يواجه اليوم فريق الفتح السعودي في الساعة 07:30 مساءا بتوقيت الدولة على ملعب غرنيا رادغنا بسلوفينيا.

وأعلنت قناة العين التلفزيونية نقلها للمباراة على الهواء مباشرة كأول مباراة تنقلها القناة التي انطلقت بداية الشهر الحالي ومقرها استاد هزاع بن زايد معقل الفريق.

وسيكون بمقدور الجماهير مشاهدتها القناة عبر التردد رقم 710 على باقات “eLife” بالإضافة إلى روابط البث المتوفرة في الحسابات الرسمية للنادي والقناة على شبكة الانترنت، وسيعلق على المباراة المعلق محمد الشامسي.