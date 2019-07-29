خالد عيسى: نعم طلبت الرحيل من العين لهذا السبب

المصدر: النمسا –الإمارات اليوم

كشف حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى عن قرار اتخذه بالرحيل عن صفوف "الزعيم" لكنه تراجع عن تنفيذه بعد أن تلقى نصيحة من أحد الإداريين في النادي الذي طالبه بالصبر على الانتقادات التي كانت تطارده في بداية مشواره مع الفريق.

وأوضح عيسى في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين اليوم إن "اللاعب الذي يتيح له القدر فرصة الحصول على شرف الانضمام لنادٍ كبير مثل العين، مطالب بتحمل الانتقاد والتعامل بكل احترافية مع الوضع لأنه أمر لا مفر منه، وسأروي لكم قصة مع بداية انضمامي للعين في عام 2013، إذ تعرضت وقتها لسيل من الانتقادات والمدح في نفس الوقت من قبل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى خارج أسوار النادي في بعض أماكن المدينة ".

وأضاف "في تلك الفترة كنت أعاني لدرجة أنني اجتمعت مع شخص من إدارة النادي وطلبت منه أن يساعدني في الخروج إعارة بسبب عدم مقدرتي على تحمل الوضع ومن جانبه أسدى لي النصح مشكوراً بالصبر وقال لي بالحرف "الخير جاي" وأحمد الله كثيراً أنا وزملائي بالفريق لأننا وصلنا لمرحلة النضج في التعامل مع النقد الذي يوجه إلينا سواء من الجمهور أو الإعلام ولكن بعيداً عن التجريح".