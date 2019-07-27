طريقة ضبط قناة العين الرياضية على التلفاز

المصدر: العين –الإمارات اليوم

أعلن نادي العين الرياضي بصورة رسمية عن بدأ بث القناة التلفزيونية اعتباراً من يوم أمس لتكون متاحة في الفترة الأولى لمشتركي باقة "Elife" على أن تنضم لاحقاً للأقمار الصناعية المختلفة.

وذكر الحساب الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القناة بدأت البث على منصة "Elife" تردد رقم 710 في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنه يتعين على المشتركين في المنصة إعادة تشغيل الجهاز لاستقبال القناة.

وسيتم تسجيل مباراة الفريق أمام فاردار المقدوني الودية في معسكر النمسا لبثها لاحقاً على أن تنقل المباريات المقبلة على الهواء مباشرة.