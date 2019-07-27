قرعة البطولة العربية في الرباط اليوم

المصدر: أحمد طارق - دبي

تُجرى، اليوم، في مدينة الرباط المغربية مراسم قرعة البطولة العربية للأندية، التي تقام تحت مسمى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما شهدت النسخة السابقة نجاحاً كبيراً تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال، وفاز بلقبها النجم الساحلي التونسي، بتفوقه على الهلال السعودي في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في العين.

ويمثل الدولة في كأس محمد السادس كلٌّ من الوصل والجزيرة، إذ شارك «الإمبراطور» في النسخة الماضية، وتأهل لربع النهائي، بعدما تخطى الاتحاد السعودي والأهلي المصري، قبل أن يخسر أمام الأهلي السعودي، بينما شارك «فخر أبوظبي» أيضاً في النسخة نفسها، لكنه ودع البطولة بالخسارة أمام النصر السعودي في دور الـ32.