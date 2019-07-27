رديف بني ياس يعسكر في دبي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يقيم فريق بني ياس، تحت 21 سنة، معسكراً مغلقاً بدبي يمتد حتى الثامن من أغسطس المقبل، استعداداً للموسم الجديد. وقال مدير الفريق، مرزوق المرزوقي، في تصريحات صحافية، إن «الفريق بدأ تدريباته بالمعسكر (أمس)، بقيادة المدير الفني جيرت جين، وبمشاركة اللاعبين: محمد الحوسني ومشعل الحوسني ووليد الحمادي ومحمد فاضل وزايد المصعبي وخليل البريكي وعبدالله البلوشي وزايد جواد وخالد سهيل وحسن سالم ومهير الكتبي وعمر حفيظ وسلطان الكندي وعبدالعزيز النعيمي وحمد خلفان وعبدالله ناصر وجوهر محمد وهادي إبراهيم وحمد الكثيري وإبراهيم أمجد وحسن الشاطري وإبراهيم خالد وحمدان المنصوري، ومحمد ساجد».

وأضاف المرزوقي أن «الفريق سيؤدي ثلاث مباريات ودية، خلال المعسكر، لم تحدد أطرافها ومواعيدها بعد».