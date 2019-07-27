خورفكان يلتقي الترسانة المصري ودياً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يخوض الفريق الأول لنادي خورفكان مباراته الودية الثانية عند الساعة السادسة عصر اليوم، بمواجهة فريق الترسانة المصري، ضمن معسكر الفريق الحالي المقام في مصر، استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

من جهته، قال مدير الفريق الأول لنادي خورفكان، فهد الكسار، لـ«الإمارات اليوم»: «التدريبات تسير بحسب البرنامج المعد مسبقاً وبطريقة جيدة، والأجواء المناخية ممتازة، واللاعبون يتقبلون التدريبات بروح رياضية عالية، والمدرب البرازيلي باولو كاميلي راضٍ عن الجميع بشكل كامل».

وعن الأداء الذي قدمه «النسور» في المباراة الودية، التي فاز بها على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، أكد الكسار أن «المردود العام يبشر بمستقبل طيب، وأن الرضا هو العنوان الأمثل للتجربة من واقع التجانس الذي أظهره اللاعبون، والفرصة التي استفاد منها المدير الفني البرازيلي باولو كاميلي بإشراك أكبر عدد من العناصر، ووقوفه على الاستجابة للتوجيهات والرؤية الفنية المخطط لها».