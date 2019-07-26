المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

منصب

بدا مسؤول سابق باتحاد لعبة جماعية، سعيداً بالمنصب الذي حصل عليه أخيراً، في إحدى اللجان المهمة، علماً بأنه يمثل إضافة للخبرات الكبيرة التي يتميز بها، والثقة الكبيرة بقدراته الإدارية.

عموري

طالب مشجعو العين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة الزعيم، باستعادة خدمات نجم المنتخب الوطني ولاعب النادي، عمر عبدالرحمن «عموري»، بعد إصدار إدارة ناديه الحالي الهلال السعودي بياناً يؤكد إيقاف التفاوض معه.

الجزيرة

يشارك المشرف العام على فريق الكرة بنادي الجزيرة، أحمد سعيد، في مراسم قرعة بطولة الأندية العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، التي تجري، غداً، في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 32 نادياً عربياً، منها ممثلا الدولة الجزيرة والوصل، وتنطلق البطولة في 22 أغسطس المقبل.

صفقةحظيت صفقة انتقال مهاجم الفجيرة، محمد خلفان، إلى نادي الشارقة بقبول واسع من قبل مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً إلى الإضافة الكبيرة التي يمكن أن يشكّلها اللاعب من خلال انتقاله إلى الشارقة.