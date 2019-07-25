غرافيك.. الأرجنتيني أروابارينا يكتشف نفسه مع شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي / غرافيك: محمد داود

حقق شباب الأهلي نهاية نموذجية لموسمه في دوري الخليج العربي، بحلول «فرسان دبي» في المركز الثاني، بعد البداية السلبية للفريق، وخسارته العديد من النقاط التي جعلته يحتل المركز التاسع، مع المدرب السابق للفريق، التشيلي لويس سييرا، قبل أن يتعاقد مع مدرب الوصل السابق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي اكتشف نفسه من جديد مع «فرسان دبي»، وحقق نتائج رائعة، أسهمت في تدرجه حتى أنهى المسابقة في المركز الثاني من لائحة الترتيب.

وحقق شباب الأهلي مع الأرجنتيني أروابارينا بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وضمن التأهل مباشرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، إذ استمر «فرسان دبي» منافساً في لقب الدوري، حتى الجولة الـ25، وكان قريباً من تحقيق الثلاثية التاريخية، لكن البداية السلبية في الجولات الأولى أسهمت في حلول الفريق ثانياً.

للإطلاع على حصيلة وأداء فريق شباب الأهلي في موسم 2018- 2019، يرجى الضغط على هذا الرابط.