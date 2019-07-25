الوصل ينهي تعاقده مع خليل خميس

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن إنهاء عقد اللاعب خليل خميس، وفقاً لما ذكرتة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليصبح خميس اللاعب الـ12 الذي يغادر «الإمبراطور»، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق لشركة الكرة الوصلاوية الاستغناء عن كل من: البرازيلي كايو كانيدو، المنتقل إلى صفوف العين مقابل ستة ملايين دولار، ووحيد إسماعيل، المنتقل إلى عجمان، والثنائي عبدالله صالح وحميد عباس، المنتقلين إلى الفجيرة، وهزاع سالم، المنتقل إلى النصر، والحارس يوسف الزعابي، المنتقل إلى اتحاد كلباء، وأحمد عيسى، المنتقل إلى خورفكان، وعبدالله كاظم، المعار لحتا، بجانب انتهاء عقد كل من راشد الهاجري وحسن محمد، إضافة إلى إبقاء البرازيلي رونالدو مينديز خارج قائمة الموسم الجديد للإصابة.