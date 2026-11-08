بعيون الفضاء.. 22 عاماً من تحولات دبي المذهلة بين 2003 و2025

استعرض رائد الفضاء دون بيتيت التطور العمراني والتكنولوجي اللافت الذي شهدته إمارة دبي على مدار 22 عاماً، وذلك من خلال مقارنة بصرية التُقطت من على متن محطة الفضاء الدولية ترصد ملامح المدينة في أعوام 2003 و2012 و2025.

وأوضح بيتيت، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أن إضاءة مدينة دبي تحولت جذرياً بالتزامن مع نموها المتسارع خلال العقدين الماضيين، منتقلةً من الاعتماد على مصابيح الصوديوم وبخار الزئبق التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الحديثة متعددة الألوان بتقنية "ليد".

وأشار رائد الفضاء في منشوره، الذي حظي بتفاعل واسع، إلى التحول التاريخي في المعالم العمرانية للإمارة؛ لافتاً إلى أن عمليات تشييد "جزر النخلة" كانت لا تزال في مراحلها الأولى عام 2003، قبل أن تتحول اليوم إلى معلم بارز وواضح يمكن تمييزه بوضوح من الفضاء الخارجي، مؤكداً أن طاقم محطة الفضاء الدولية يواصل رصد مثل هذه التحولات الحضرية الكبرى حول العالم.