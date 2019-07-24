الإكوادوري غايبور ينضم إلى معسكر الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

انضم اللاعب الإكوادوري، فيرناندو غايبور، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، المقام حالياً في النمسا، بعدما أكمل إجراءات الحصول على تأشيرة السفر إلى النمسا.

وذكرت شركة الكرة الوصلاوية أن غايبور انضم إلى معسكر «الإمبراطور» أمس في النمسا، إذ كان قد تخلف عن السفر مع بعثة الفريق، بسبب عدم حصوله على التأشيرة، علماً بأنه انتظم مع الفريق خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد في دبي.

ويعد اللاعب الإكوادوري من أبرز صفقات الوصل في «ميركاتو الصيف»، إذ انضم إلى الفريق قادماً من نادي إنديبندينتي الأرجنتيني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليحل بدلاً من البرازيلي كايو كانيدو الذي انتقل إلى نادي العين، بينما تعاقد الوصل مع البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من نادي الشارقة، وتم قيده بدلاً من البرازيلي رونالدو مينديز.