منتخبات السباحة تواصل إعدادها للبطولة العربية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصل منتخبات السباحة للشباب والناشئين والفتيات إعدادها للمشاركة في البطولة العربية، التي ستُقام في الجزائر خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس المقبل، ويواصل المنتخب تدريباته في دبي وأبوظبي، حيث يتولى قيادة منتخب الشباب المدرب السلوفاكي ماتيك، في مجمع حمدان الرياضي، بينما ينتظم منتخب الناشئين في تدريباته بنادي تراث الإمارات بأبوظبي بقيادة المدرب المصري أحمد الغيطاني.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن: «تجمع المنتخب أيضاً سيستمر عقب عطلة العيد بسبب المشاركة في البطولة الخليجية، حيث تم اعتمادها، كما ستكون المشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين للسباحة في الهند يوم 22 سبتمبر وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبلين، وهي البطولة التي تُقام كل عامين، ويسعى المنتخب للمشاركة فيها بعدد من السباحين المميزين».

من جانب آخر، حرص نائب رئيس اتحاد السباحة رئيس لجنة المنتخبات جمعة البلوشي، على زيارة تجمع منتخب الناشئين في أبوظبي، كما حرصت عضو مجلس الإدارة مريم الشامسي، على زيارة منتخب الفتيات خلال المعسكر الإعدادي والتقاء السباحين، وحثهم على التدريب بقوة لتمثيل المنتخب الوطني أفضل تمثيل خلال البطولات المقبلة، خصوصاً البطولة العربية التي يخطط لها المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية.