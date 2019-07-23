المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ليكو

قال مدرب وست بروميتش الإنجليزي، الكرواتي سلافين بيليتش لصحيفة «سلوبندانا» الكرواتية، إن مواطنه مدرب العين إيفان ليكو من المدربين الموهوبين، وإن المدرب السابق لفريق العين زوران ماميتش استحق التقدير على العمل الرائع الذي قام به في الإمارات.

فيديو

بث الموقع الرسمي لاتحاد الكرة على «تويتر» فيديو خاص بإنهاء المنتخب الوطني المرحلة الأولى لبرنامج الإعداد، خلال المعسكر الذي أقيم بمدينة سالزبورغ النمساوية، في إطار التحضيرات للتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

دورة

أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته على «تويتر» إقامة دورة للحكام المستجدين بشعار «انضم إلى قضاة الملاعب وكن أنت الحكم»، لمدة خمسة أسابيع خلال الفترة من 11 أكتوبر حتى التاسع من نوفمبر المقبلين، وتشمل الدورة محاضرات نظرية وعملية بمشاركة محاضرين مختصين.