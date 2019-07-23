منتخب الشطرنج يتألق في بطولة العرب

المصدر: عمان - الإمارات اليوم

تواصلت النتائج الإيجابية للاعبي ولاعبات المنتخب في بطولة العرب الفردية للشطرنج، المقامة حالياً بالعاصمة الأردنية عمان، وتختتم الجمعة المقبل بمشاركة 16 دولة عربية.

وفي أبرز النتائج، اعتلى سلطان الزعابي قمة مسابقة تحت 18 سنة، محققاً العلامة الكاملة في الجولات الثلاث، متساوياً مع العراقي أحمد جمال، فيما جاء سالم أحمد سالم في المركز الثالث برصيد 2.5 نقطة، وسجل سيف أحمد 1.5 نقطة في ثلاث جولات. وقدم حمد عصام مستوى متميزاً بمسابقة تحت 16 سنة، بعدما سجل ثلاث نقاط في ثلاث جولات، فيما سجل حارب الشامسي وسلطان الدرمكي نقطتين، وعمار السدراني 1.5 نقطة.