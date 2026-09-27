إقبال لافت على «عمّان للكتاب»

وسط إقبال لافت، تتواصل فعاليات الدورة الـ25 لمعرض عمّان الدولي للكتاب (دورة اليوبيل الفضي)، التي تستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل في المركز الأردني للمعارض الدولية في مكة مول.

ويضم المعرض - الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمّان الكبرى ومؤسسة عبدالحميد شومان - مئات الآلاف من العناوين الشاملة لمختلف أصناف العلوم والمعارف، والتي تتكامل مع برنامج ثقافي حافل بالندوات الفكرية والأمسيات الشعرية وجلسات التوقيع والحوارات المتنوعة، علاوة على فعاليات خاصة بالأطفال. وتنظم الدورة الـ25 للمعرض تحت شعار «الأردن: الأرض والإنسان»، وتحل فيه سورية ضيف شرف.