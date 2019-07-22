المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«هاشتاق»

أطلقت جماهير فريق الهلال السعودي «هاشتاق» عبر موقع التواصل الاجتماعي، طالبت فيه عضو شرف نادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال، بالتدخل من أجل حسم ملف اللاعب «عموري»، الذي أعلن النادي إيقاف مفاوضات التجديد معه لأسباب مالية.

رفض

قال لاعب وسط فريق سانتا كلارا البرتغالي، البرازيلي برونو لاماس، إنه رفض عرضاً من دوري الخليج العربي لأنه يفضل الاستمرار في الدوريات الأوروبية، وأكد لصحيفة «أبولا البرتغالية» أنه مستمر مع فريقه في الموسم المقبل.

ليوناردو

أعلن لاعب فريق الوحدة، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، عبر حسابه في «إنستغرام» أنه جاهز للتحديات التي تنتظرهم في الموسم الجديد، وذلك من أجل تحقيق الأهداف، وقال إنه على ثقة بأن العديد من الأمور الجيدة تنتظرهم في الطريق.