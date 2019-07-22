الجزيرة يبدأ مبارياته الودية في هولندا بلقاء ديربل السبت

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة برنامج مباريات الفريق الأول في معسكره الخارجي، المقام حالياً في هولندا، استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله بلقاء فريق خورفكان الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، يوم 22 أغسطس المقبل، في الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي على استاد محمد بن زايد.

وسيلتقي الجزيرة مع فريق ديريل الهولندي، يوم السبت المقبل، ثم يلتقي مع فريق جلوبال يوم 28، وسيلعب المباراة الثانية بقائمة مختلفة من اللاعبين عن المباراة الأولى، لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم، ويلتقي يوم الثاني من أغسطس مع فريق إف سي لايندين، وأخيراً أمام فريق سيلفولد سبورت يوم الثالث من أغسطس، ويستمر المعسكر حتى 10 أغسطس المقبل.