الياسي يتخلّف عن بعثة النصر في ألمانيا بقرار من الجهاز الفني

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرر الجهاز الفني والإداري لفريق النصر عدم ضم مدافع وقائد الفريق السابق، أحمد الياسي، إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا، ليبقى يتدرب بمفرده في النادي حتى موعد عودة الفريق في 15 أغسطس المقبل، لتحديد موقف اللاعب الذي ارتبط اسمه، خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى الشارقة أو الوصل.

يذكر أن اللاعب مرتبط بعقد مع النصر يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وقدم موسماً جيداً، وكان قائداً للفريق قبل إعطاء شارة القيادة للمهاجم الإسباني نيغريدو.

من جانبه، قال أحمد الياسي لـ«الإمارات اليوم» إن الجهاز الفني أبلغه باستبعاده من معسكر ألمانيا، وأضاف: «أنا لاعب محترف وتحت أمر النادي في أي وقت وفي أي ظروف، لأني أرتبط مع النادي بعقد ويجب علي الالتزام بالعقد، وحالياً اجري تدريبات يومية لفترتين صباحية ومسائية بناء على طلب النادي، وفي انتظار عودة الفريق من المعسكر لتحديد مستقبلي مع الفريق».

من جانبه، أكد وكيل أعمال اللاعب أحمد الياسي، حمد الدوسري، لـ«الإمارات اليوم»، أن الياسي من أكثر اللاعبين التزاماً داخل الملعب وخارجه، واستبعاده عن معسكر ألمانيا سيزيده إصراراً على التدريب والاستعداد الجيد للموسم المقبل، لحين عودة الفريق.

وقال الدوسري: «أحمد الياسي لاعب محترف ومرتبط بعقد لموسم واحد، وعليه الالتزام في التدريبات إلى أن يتم تحديد مستقبله، ومنذ انتقاله في 2014 إلى نادي النصر لم يدخر جهداً لمصلحة الفريق».

وخاض اللاعب الموسم الماضي 22 مباراة مع النصر في بطولة الدوري، حصل خلالها على ثلاث بطاقات صفراء وصنع هدفاً.