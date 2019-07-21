المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

صور

قرّر أحد النجوم الكبار في دوري الخليج العربي، عدم نشر أي صور له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي مستقبلاً، لاستشعاره بأن الإصابة التي تعرض لها في بداية تحضيرات فريقه للموسم الجديد جاءت بسبب «الحسد».

لاعب

تساءل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تراجع النادي الكبير بدوري الخليج العربي عن إتمام التعاقد مع لاعب محلي بشكل مفاجئ، علماً أن النادي أعلن في أكثر من مناسبة رغبته في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد.

مزيان

انهالت القلوب البنفسجية من جماهير فريق العين على صورة أرشيفية جماعية نشرها لاعب «الزعيم» الجزائري عبدالرحمن مزيان، في حسابه على «إنستغرام» وهو يجلس رفقة بعض لاعبي المنتخب الجزائري الذي فاز أول من أمس، بكأس إفريقيا.