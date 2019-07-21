نادي الإمارات يصعّد «قضية الغمزة» إلى «فيفا»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

قرر نادي الإمارات اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الغمزة»، والمرتبطة بنتيجة مباراة شباب الأهلي والفجيرة، ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، الموسم الماضي، استناداً إلى معطيات قانونية، وذلك قبل الإحاطة بقرار لجنة الاستئناف في 25 الجاري، والخطوة التالية برفع الشكوى إلى لجنة التمييز في اتحاد الكرة، ضمن المرحلة الأخيرة من التقاضي، تمهيداً لتصعيد الأمر إلى محكمة «كاس».

وأعلن نادي الإمارات، في بيان رسمي، عودة المحامية الإسبانية، روزاليا أورتيغا، إلى الدولة للمشاركة مع المستشار القانوني، صالح العبيدلي، في إعداد المذكرات الختامية للجنة الاستئناف في القضية نفسها، التي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني، إلى جانب متابعة الأمور الأخرى الخاصة بتطورات القضية، وذلك للدفاع عن حقوق النادي.

وقال رئيس شركة كرة القدم، محمد إسماعيل العوضي، إن «النادي لديه خيار التمييز في حال رفضت لجنة الاستئناف الطعن الذي تقدمنا به ضد قرار لجنة الانضباط، التي نظرت الشكوى في المرحلة الأولى ثم محكمة (كاس)، فضلاً عن متابعة ما يحدث في (فيفا) الذي أحيط علماً بما حدث».