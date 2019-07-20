بني ياس يستغني عن يوسف جابر

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن نادي بني ياس رسمياً أنه لن يجدد عقد قائد الفريق وظهيره الأيسر يوسف جابر، الذي انتهى بنهاية الموسم المنصرم، بعد سنوات طويلة قضاها اللاعب في صفوف السماوي.

وقال عضو شركة كرة القدم رئيس اللجنة الفنية، عبدالله الغيلاني، في تصريحات صحافية نقلها الموقع الرسمي لنادي بني ياس، إن: «إدارة شركة كرة القدم قررت عدم التجديد مع اللاعب يوسف جابر، الذي قدم خلال السنوات الماضية ما فيه الكفاية، والآن جاء الدور على نجوم جدد صاعدين، بإمكانهم حمل راية بني ياس عالياً، ويلعبون من أجل الشعار، ويطمحون لإثبات أنفسهم والنجاح مع الفريق».

وأضاف: «بني ياس بصدد بناء فريق شاب طامح للمنافسة في إطار تجديد الدماء، وضخ عناصر جديدة، ودعم الشباب والرؤية المستقبلية للنادي، وسيكون البيت السماوي داعماً رئيساً لكل أبنائه من اللاعبين، سواء أكانوا لاعبين مواطنين أو مواليد أو مقيمين».

وأشار الغيلاني إلى أن الاعتماد على هؤلاء الشباب يأتي في إطار سياسة النادي من أجل بناء جيل للمستقبل قادر على تمثيل السماوي بشكل احترافي، ويستطيع تشريف كرة الإمارات في المحافل الدولية.

وقال: «أبواب النادي مفتوحة لكل الشباب الطامح لإثبات قدراته، ونحن نتبنى المواهب الشابة التي تملك الطموح الذي يوازي توجهات النادي، والمستقبل سيكون مشرقاً في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه النادي من المسؤولين».

على صعيد آخر، بدأ فريق بني ياس تحت 20 سنة، أول من أمس، الفحوص الطبية والبدنية استعداداً للموسم الجديد، وشارك لاعبو السماوي في الفحوص اللازمة للتحضير البدني، التي شملت فحص السرعة، وفحص التوافق، وفحص التوازن، وقياس نسبة الدهون، وفحص التحمل، وأخيراً قياس الحد الأقصى المستهلك للأوكسجين.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر الفريق الخارجي بإسبانيا في الـ25 من يوليو الجاري، على أن ينتهي في الثامن من أغسطس المقبل.