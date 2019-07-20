المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

محترف

توقع مراقبون أن تشكل الصفقة الجديدة، التي ينوي أحد أندية دوري الخليج العربي إبرامها، إضافة كبيرة للفريق نظراً للإمكانات الفنية العالية التي يتميز بها اللاعب، علماً بأن النادي المعني رصد ميزانية كبيرة، لاستقطاب محترف أجنبي مميز.

جولة

قام عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم، خلال المعسكر المقام في النمسا، بجولة في المدينة بالدراجات الهوائية، للتعرف إلى معالم المدينة، ونشر عدد من اللاعبين يتقدمهم المهاجم علي عيد صوراً للجولة عبر حساباتهم في «إنستغرام».

فتوحي

أعلن نادي الحزم السعودي إكمال تعاقده بشكل رسمي مع لاعب فريق دبا، إدريس فتوحي، بعقدٍ يمتد لمدة عامين، وكان فتوحي قضى ستة مواسم في دوري الخليج العربي، منها ثلاثة أعوام مع عجمان، ومثلها مع فريق دبا، وقدم مستويات جيدة.