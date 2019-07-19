المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مفاوضات

علمت «الإمارات اليوم» عن دخول أحد أندية الدولة في مفاوضات مع اتحاد لعبة جماعية، تتعلق بربط مشاركة الفريق في بطولة مهمة بمدى تجاوب الاتحاد مع مطالبه المتعلقة بعدم استدعاء لاعبيه الدوليين لمعسكر المنتخب، بجانب منحه فترة كافية من التوقف في المسابقات المحلية التي تضمن لفريق النادي الإعداد الجيد للبطولة.

دوترا

أعلن نادي كورنثيانز البرازيلي رسمياً عن فسخ عقده مع اللاعب جونيور دوترا، الذي كان يلعب الموسم الماضي معاراً في صفوف النصر، لعدم قدرته على إثبات وجوده في الفريق. يذكر أن النصر كان قد فضل عدم تجديد عقد الإعارة مع اللاعب بسبب تواضع مستواه الفني.

ترويج

بدأت القناة الفضائية الرياضية، التي أطلقها نادي العين، الترويج للانطلاقة الرسمية لها من خلال إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض مقاطع فيديو توضح نوعية المحتوى الذي ستبثه بصورة رسمية بداية من انطلاقة الموسم الجديد.