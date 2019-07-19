يوسف جابر يغيب عن بعثة بني ياس في معسكر إسبانيا

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مصدر بنادي بني ياس، لـ«الإمارات اليوم»، إن إدارة شركة كرة القدم بالنادي لم تتوصل - حتى الآن - إلى اتفاق مع قائد الفريق وظهيره الأيسر يوسف جابر، لتجديد عقده المنتهي بنهاية الموسم المنصرم لخلافات مالية بين الطرفين.

وقال المصدر إن «اللاعب يصر على تقاضي مستحقات مالية، كان قد وُعد بها بعيداً عن بنود عقده مع الفريق في الموسم الماضي، وحاولت إدارة شركة الكرة التوصل إلى اتفاق معه يرضي الطرفين، خصوصاً أنه حصل على جميع مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد القديم».

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لم يغادر البلاد، أول من أمس، مع بعثة الفريق المتجهة إلى إسبانيا، لإقامة معسكر خارجي، استعداداً للموسم الجديد.

وترأس البعثة المغادرة مدير الفريق مرزوق المنصوري، والتي ضمت اللاعبين: سهيل النوبي، محمد خلف، فواز عوانة، سالم الحمادي، أحمد مال الله، حمد راقع، خالد العطاس، عبدالله بوعشوان، سلطان الشامسي، محمد هلال، شاهين سرور، عيسى المازمي، لويس أنطونيو، بيدرو كوندي، لويس سيرجيو، جواو فيكتور، سالم البلوشي، خميس الحمادي، أحمد يسلم، نهيان المنهالي، أحمد شحدة، سالم بن عادل، محمد كمعس، أياندا باتوزي، وسيف البلوشي.

وتخلف عن السفر اللاعبون الدوليون الثلاثة: الحارس فهد الضنحاني وخالد البلوشي وقلب الدفاع حسن المحرمي، لوجودهم مع المنتخب الوطني في معسكر النمسا، المقام حالياً استعداداً لتصفيات مونديال 2022، وتصفيات أمم آسيا 2023.

ووصلت البعثة، فجر أمس، إلى مدينة ملقا، ثم توجهت إلى محل الإقامة في فندق «لاكالا ريسورت» بمدينة ميخس.