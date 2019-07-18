لماذا تخلف التوغولي لابا والجزائري مزيان عن السفر مع العين؟

المصدر: العين-الإمارات اليوم

غادرت بعثة فريقي الكرة الأول والرديف، لكرة القدم إلى النمسا نهار اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس القادم.

وتخلف عن مرافقة البعثة التوغولي لابا كودجو والجزائري عبدالرحمن مزيان لكن مدير فريق العين، مطر الصهباني في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين قبل التوجه إلى النمسا أن السبب وراء عدم مغادرة الثنائي لابا ومزيان مع بعثة الفريق نظرا لعدم إجراءات السفر وأنه من المقرر أن يلتحقا بمعسكر العين في النمسا خلال الـ48 ساعة القادمة".

وضمت بعثة الفريق الأول 18 لاعباً يتقدمهم إسماعيل أحمد، محمد جمال، محمد هلال، محمد عبدالرحمن، جمال معروف، مهند سالم العنزي، محمد سعيد بوسنده، محمد أحمد، حمد المنصوري، علي الحيظاني، محمد فايز، محمد خلفان، سالم عبدالله، يحيي نادر، محسن عبدالله، محمد أحمد، كايو كانيدو، تسوكاسا شيوتاني.

وأما بعثة فريق الرديف فتألفت من 21 لاعباً هم محمد خالد المهيري، علي سعيد البلوشي، سعود العبري، عبدالله سمير، سهيل خميس، زايد خالد، علي أحمد الشامسي، سيف عنتر، سعود المهري، ناصر خالد المقبالي، منصور خليفة اليحيائي، حمد خلفان الحساني، عبدالله العامري، خالد البلوشي، ناصر علي الشكيلي، فهد الغيثي، خالد وليد سالم، محمد يوسف، حازم فايز محناية، محمد إياد، عبدالله مازن.

وسيلتحق بقية اللاعبين بمعسكر النمسا في الثالث والعشرين من شهر يوليو الحالي، وهم الدوليين خالد عيسى، بندر الأحبابي، ريان يسلم، أحمد برمان ومحمد شاكري، إلى جانب لاعبي المنتخب الأولمبي سعيد جمعة وفلاح وليد وخالد البلوشي.