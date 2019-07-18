23 لاعباً في معسكر خورفكان بمصر

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان إلى مصر، أمس، لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي تمهيداً للمشاركة في دوري الخليج العربي، ودشّن الفريق أول تدريباته البدنية.

ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، نايف المنصوري، ويستمر المعسكر إلى السادس من أغسطس المقبل.

وضمت البعثة مدير الفريق فهد الكسار، والجهازين الفني والطبي، و23 لاعباً، وسيخوض الفريق خمس مباريات ودية مع عدد من الأندية المصرية والعربية.

بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة الشركة، المتحدث الرسمي، مبارك مسعود الحمادي، في تصريحات صحافية، أن اختيار مصر لتكون مكاناً للاستعدادات، بسبب أفضلية البنية التحتية، وتوافر كل الخدمات، ونوعية التجارب الودية التي يحتاجها الفريق استعداداً للموسم الجديد.