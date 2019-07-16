صحف صربيا تحتفي بـ «ملك الكرة الصفراء»

المصدر: بلغراد - أ.ف.ب

احتفت وسائل الإعلام الصربية أمس، بـ«ملك كرة المضرب» نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً والمتوج بلقبه الـ16 في الغراند سلام، عقب فوزه أول من أمس، على السويسري روجيه فيدرر في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

«بالطبع، لم يقدم أفضل ما لديه في كرة المضرب، لكنه عرف كيف يدير اللحظات الأكثر أهمية بفضل سلاحه الرئيس، قوته الذهنية»، هذا ما كتبته صحيفة «بليتش» اليومية، التي خصصت صفحتها الأولى بعنوان بارز «نوفاك، ملك كرة المضرب».

وأضافت أنه على غير عاداته «لم يبدِ أي مشاعر طوال المباراة».

ووصفت صحيفة «داناس» تتويج ديوكوفيتش بأنه «تاريخي»، مضيفة أن الجمهور «رأى كل ما يمكن رؤيته في مباراة كرة مضرب مثالية، التشويق والدراما ونهاية سعيدة.. لديوكوفيتش».

من جهتها، كتبت صحيفة «فيتشيرنيي نوفوستي»: «التاج الخامس للملك»، في إشارة إلى اللقب الخامس لديوكوفيتش في ويمبلدون والثاني توالياً.

وأشارت وسائل الإعلام الصربية إلى أن ديوكوفيتش بطل شعب بأكمله، وهو الأول في 70 عاماً يفوز ببطولة ويمبلدون بعد إنقاذ كرتين حاسمتين لمصلحة فيدرر لحسم المباراة.

وأشادت صحيفة «بليتش» بنجمها، وقالت «يجب أن نكون صادقين ونرى أن فيدرر لعب بشكل رائع. كان الأفضل في الملعب في معظم الوقت. نقطتا المباراة اللتان حصل عليهما كانتا رائعتين. لكنه أهدرهما».

وبالنسبة لصحيفة «إنفورمر»، فإن نوفاك «فاز على فيدرر والجمهور» الذي كان يساند اللاعب السويسري المتوج بلقب ويمبلدون ثماني مرات.