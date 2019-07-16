المصدر: دبي-الامارات اليوم.

وكيل

استغرب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد وكلاء اللاعبين بالترويج للاعب أجنبي، بهدف إقناع أحد أندية المقدمة في دوري الخليج العربي بضمه إلى صفوفه، رغم أن النادي المعني لديه خيارات أخرى.

ليما

أعلن نادي سيارا البرازيلي عن تعاقده مع لاعب فريق الوصل السابق فينيسيوس بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر، وكان ليما خرج من حساب «الإمبراطور» بعد نهاية فترة إعارته من فريق جريميو البرازيلي.

مزيان

نشر الوافد الجديد لفريق العين، الجزائري عبدالرحمن مزيان عبر حسابه في «إنستغرام»، صورة قديمة تجمعه بعدد من لاعبي المنتخب الجزائري الحاليين، وذلك احتفاء بتأهل «محاربي الصحراء» لنهائي كأس الأمم الإفريقية.