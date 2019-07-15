مارفيك : التأهل الى مونديال 2022 يتطلب عملا كبيرا

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الهولندي بيرت فان مارفيك، في حديث للموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن تواجده مع المنتخب يحمل تحديات وآمالا وأهدافا واضحة تتمثل في التأهل الى مونديال 2022، معتبرا أن هذا الأمر يتطلب عملا كبيرا وجادا من الجميع.

وأكد مارفيك موجها حديثه الى لاعبي المنتخب خلال اجتماع عقده معهم في دبي قبل سفر البعثة أمس السبت الى معسكر النمسا بحضور عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، مشرف المنتخب الدكتور حسن سهيل ومدير المنتخب إسماعيل راشد وكافة أعضاء المنتخب، على أهمية المعسكر الحالي للمنتخب في النمسا الذي يُعتبر الأول تحت قيادته بعد أن تعاقد معه اتحاد كرة القدم في مارس الماضي.