المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

منسق

أعلن نادي الشارقة تكليف محمد علي بمهام المنسق الإعلامي للفريق الأول والرديف، ليكون المسؤول عن كل المهام الإعلامية الخاصة بالفريقين، في حين تم تكليف عادل محمد بمهام المنسق الإعلامي لقطاع المراحل السنية والأكاديمية بالنادي.

البطائح

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي البطائح تدرس إقامة المعسكر التدريبي الخارجي في مصر أو التشيك، وتدرس اختيار المكان الأنسب، بحيث يكون موعد السفر في الأسبوع الأخير من أغسطس استعداداً لمشاركة الوافد الجديد في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

تسريحة

نصح لاعب عجمان حسن زهران زميله المحترف الجديد، النيجيري غودوين مينشا، بتغيير تسريحة شعره، حتى لا يتعرض لأي غرامات في الدوري، نتيجة عدم تطابقها مع قواعد لجنة الانضباط. ومازحه قائلاً: «مواطنك ستانلي تعرض لغرامات لهذا السبب»!