محمد اليماحي: اتحاد كلباء يدرك القيمة الفنية لمانع البارود

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم محمد عبيد اليماحي عن التعاقد مجددا مع اللاعب مانع البارود لتمثيل الفريق الاول للنمور في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي وذلك بعد ان فسخ عقده السابق مع فريق خورفكان والذي وقع عليه قبل شهر تقريبا وقال اليماحي للامارات اليوم: سعداء بعودة لاعب النمور الى بيته وهو من اللاعبين المميزين وسارعنا للتعاقد معه بعد ان فسخ عقده السابق مع خورفكان والتحق فعليا بالفريق وسيكون ضمن البعثة التي ستسافر الى معسكر النمسا، وتابع: مانع من ابناء النادي ونعلم مكانته الفنية والبدنية والتزامه المميز، لذلك سارعنا للتعاقد معه وتأكيد عودته لبيته.