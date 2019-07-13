فتوحي للجماهير الإماراتية: شكراً وليس وداعاً

المصدر: محمد فاضل - دبي

نشر لاعب نادي دبا الفجيرة في الموسم الماضي، المغربي إدريس فتوحي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة عبّر فيها عن سعادته بالفترة التي قضاها في الملاعب الإماراتية، وذلك من خلال تمثيله ناديي عجمان ودبا الفجيرة لمدة سبعة مواسم على التوالي، مقدماً شكره لكل من وقف إلى جنبه ودعمه وسانده.

وقال فتوحي: «سبع سنوات قضيتها في الملاعب الإماراتية، كان ختامها مسكاً، بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور في الموسم الرياضي 2018-2019».

وأضاف «أشكر جمهور الإمارات الذي غمرني بحبه ودعمني في مسيرتي الاحترافية، وأخص بالشكر أيضاً زملائي اللاعبين وجميع الإداريين والمدربين والعاملين في نادي عجمان ونادي دبا الفجيرة، اللذين قضيت بينهما أجمل أيام مشواري الكروي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اعتز بكونها بلدي الثاني».

وأضاف فتوحي: «رسالتي هذه ليست وداعاً، بل هي رسالة عرفان لكل من قدم لي الدعم في هذا البلد الطيب».

وكانت لجنة دوري المحترفين قد منحت جائزة أفضل لاعب بحسب الجمهور للموسم الماضي في الحفل السنوي الختامي الذي أقيم في دبي، وتم من خلاله تسليم جوائز الأفضل في الموسم الماضي.