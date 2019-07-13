الوحدة يلتقي جرافشاب اليوم.. والغساني جاهز للمباريات

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يلتقي فريق الكرة بنادي الوحدة، اليوم، مع فريق دي جرافشاب، أحد أندية الدوري الممتاز الهولندي، في مباراة قوية ضمن سلسلة لقاءات الفريق الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا، استعداداً للموسم الجديد، ولمباراة النصر السعودي التي تقام في الخامس من أغسطس المقبل على ملعب الأخير على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

مباراة اليوم هي الرابعة لفريق الوحدة خلال معسكره الخارجي بهولندا، بعد أن خاض ثلاث مباريات سابقة متدرجة المستوى، وفقاً لرغبة المدير الفني للفريق موريس شتاين، حيث فاز في المباراة الأولى على فريق جلوبال بثلاثية نظيفة، وتعادل في المباراة الثانية أمام إف سي تونتي سلبياً، وتعادل أيضاً في المباراة الثالثة أمام في سي إس بثلاثة أهداف لكل منهما.

وكان الفريق قد واصل تدريباته اليومية على فترتين، صباحاً ومساء، بمدينة تيل الهولندية، بعد مباراته مع فريق في سي إس، أول من أمس، ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب التكتيكي.

وشارك لاعب خط الوسط، يحيى الغساني، في التدريبات الجماعية، وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعد شفائه من الإصابة التي لحقت بالعضلة الخلفية في نهاية الموسم المنصرم، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.