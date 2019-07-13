عجمان يطير إلى ألمانيا من دون زهران

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

تتوجه، اليوم، إلى ألمانيا بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، لخوض المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم المحلي الجديد.

ويقيم البرتقالي معسكراً خارجياً لمدة أسبوعين، يلعب خلاله مباراتين أو ثلاثاً مع فرق ألمانية، بحسب ما أكد المدرب المصري أيمن الرمادي.

وسيتخلف عن مرافقة بعثة عجمان، المدافع حسن زهران الذي سيتوجه إلى إسبانيا يوم الأحد للخضوع إلى فحوص طبية هناك، عقب شكواه وجود التهابات في قدمه، فيما سيوجد مع البعثة النيجيري جودوين مينشا، الذي تم التعاقد معه مساء أول من أمس لمدة موسمين، وأكمل ملف اللاعبين الأجانب للبرتقالي في الموسم الجديد.

وتعاقد نادي عجمان خلال هذا الصيف مع النيجيري جودوين مينشا، والغاني وليام أوسو، والمالي تونغو دومبيا، بعقود تمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى المهاجم محمد إبراهيم القادم من الشارقة.

وجاء التعاقد مع الثلاثي الإفريقي، في أعقاب رحيل السنغالي ثيام والنيجيري ستانلي والمغربي عادل هرماش، فيما بقي البرازيلي فاندر فييرا الممتد عقده لنهاية الموسم الجديد.

وكان نادي عجمان قد وضع «مينشا» في مفاضلة مع لاعب برازيلي إلا أن القرار قد حُسم في النهاية لمصلحة اللاعب النيجيري، الذي خاض تجربة احتراف ناجحة في الدوري الإيراني، وشارك في دوري أبطال آسيا.

وأعرب جودوين مينشا، عن سعادته بالالتحاق بتشكيلة البرتقالي هذا الموسم، مؤكداً تطلعه لتقديم أفضل مستوياته مع النادي لمساعدته على تحقيق أهدافه في دوري الخليج العربي.

وقال في تصريحات صحافية: «إنها خطوة مهمة في مسيرتي الاحترافية، لديَ الكثير من المعلومات الإيجابية عن نادي عجمان وعن الدوري الإماراتي بصفة عامة، والذي سبق أن لعب فيه مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب، كما أنه يضم مواهب إماراتية متميزة ومدربين على أعلى مستوى».

وأثنى مينشا على حفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ اليوم الأول لوجوده في نادي عجمان، سواء من الإدارة أو الجهاز الفني، وكذلك اللاعبين الذين شعرت بالألفة السريعة معهم.

وأكد أيمن الرمادي أن اكتمال ملف اللاعبين الأجانب قبل بدء المعسكر الخارجي يعد خطوة إيجابية على طريق تجهيز الفريق للموسم الجديد بشكل مثالي.

وقال الرمادي لـ«الإمارات اليوم»: «بعد إتمام الاتفاق مع الأجانب يتبقى لنا التعاقد مع اثنين من اللاعبين المواطنين تم الاستقرار على أن يكونا مدافعين، لتعويض رحيل المدافع الدولي محمد علي شاكر، وحسن زهران الذي تعرض للإصابة وربما يجرى عملية جراحية في قدمه قد يغيب بسببها لبعض الوقت». وأضاف: «نعول الكثير على معسكر ألمانيا لتجهيز الفريق بصورة جيدة من الناحية البدنية، إذ سيتدرب اللاعبون على ثلاث فترات يومية، وفي نهاية المعسكر سنخوض مباراتين أو ثلاثاً، للوقوف على مستوى اللاعبين البدني قبل إنهاء المعسكر».

ومن المقرر أن يختتم عجمان معسكر ألمانيا يوم 28 الجاري، وسيعود الفريق بعدها إلى الدولة قبل أن يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد بإقامة معسكر في مصر، اعتباراً من 30 الجاري، يلعب خلاله مجموعة من المباريات القوية مع أندية الزمالك والإسماعيلي والمصري، بالإضافة إلى مباراة رابعة جاري الاتفاق على طرفها.

وأشاد الرمادي في ختام تصريحاته بنتائج المرحلة الأولى من الإعداد التي أقامها البرتقالي على ملعبه، مؤكداً أنها حققت كامل أهدافها، وأظهرت مدى جدية ورغبة اللاعبين في تقديم موسم جيد نحقق من خلاله كل الأهداف التي نصبو إليها.

المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد ستقام في مصر 30 الجاري.