المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مزيان

احتفى لاعب فريق العين، الجزائري عبدالرحمن مزيان، بتأهل منتخب بلاده «محاربي الصحراء» للدور نصف النهائي لكأس الأمم الافريقية، وذلك من خلال نشره لصورة عبر حسابه في «إنستغرام» وأرفقها بعلم الجزائر.

برازيلي

أكد مصدر داخل شركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء لـ«الإمارات اليوم»، أن لاعب من نادي فاسكو دي جاما البرازيلي في طريقه لتمثيل «النمور» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وسيتم قيده في فئة المقيمين.

كايو

سجل لاعب فريق العين السابق، البرازيلي كايو لوكاس، ظهوراً الأول في القارة الأوروبية مع فريقه الجديد بنفيكا البرتغالي في المباراة الودية أمام أندرلخت البلجيكي التي أقيمت خصيصاً على شرف اعتزال قائد الفريق البرازيلي، جوناس أوليفيرا.