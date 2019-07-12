المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

جابر

علمت «الإمارات اليوم» أن موقف قائد فريق بني ياس، يوسف جابر، من تجديد عقده لايزال غامضاً حتى الآن، في ظل إصرار اللاعب على الحصول على مستحقات مالية لم تكن مدرجة في عقده القديم، بعد أن حصل على كل مستحقاته من الموسم المنصرم.

موظف

يُنتظر أن يقوم اتحاد لعبة جماعية بإنهاء خدمات موظف كبير تمت الاستعانة به لإنجاز بعض الملفات، علماً بأن هذا الموظف يتقاضى راتباً كبيراً بجانب المخصصات المالية الأخرى.

خمينيز

عاد اللاعب التشيلي، لويس خمينيز، المنحدر من أصول فلسطينية، إلى الاحتراف في الدوريات الخليجية، بتعاقده مع نادي الاتحاد السعودي، خصوصاً أن اللاعب الذي استهل مسيرته الاحترافية مع فريق بالاستينو في تشيلي، سبق له اللعب في الإمارات مع فريقَي الأهلي والنصر.

فوزي

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الكرة بنادي الجزيرة لم تمانع انتقال محمد فوزي إلى الشارقة، بعد توصل الناديين لاتفاق مالي نهائي لإتمام الصفقة، والقرار أصبح في يد اللاعب.