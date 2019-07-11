بيريز: جئت إلى الوصل لحصد البطولات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى اللاعب الأرجنتيني خواكين بيريز سعادته بالانضمام إلى نادي الوصل، مؤكداً أنه جاء إلى «الإمبراطور» بهدف حصد البطولات مع الفريق.

وقال بيريز في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي الوصل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سعيد بالانضمام إلى نادٍ لديه تاريخ عريق، وقاعدة جماهيرية كبيرة.

وأوضح: «أطمح إلى تسجيل أكثر عدد من الأهداف، ومساعدة الوصل في تحقيق البطولات، إذ إنني سأسعى مع زملائي في الفريق إلى تقديم كل ما لدينا من أجل إسعاد الجمهور الوصلاوي».

وكان الوصل قد أعلن التعاقد مع خواكين بيريز، قادماً من نادي ديفنيسا الأرجنتيني، إذ سيتم تسجيل اللاعب الأرجنتيني ضمن فئة المقيمين في الدولة.

من جهة أخرى، وجهت شركة الكرة الوصلاوية، الشكر إلى اللاعب أحمد عيسى على الفترة التي قضاها مع «الفهود»، متمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة، حسب ما ذكرت على «تويتر»، ليصبح عيسى رابع لاعب يستغني عنه النادي، بعدما سبق له إنهاء عقود كل من وحيد إسماعيل وراشد الهاجري وعبدالله صالح بالتراضي، بينما وافقت إدارة النادي على انتقال عبدالله كاظم إلى نادي حتا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.