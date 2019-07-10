«الأكاديمية الدولية للأجسام» تختتم دورة الرياض

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

اختتمت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ومقرها دبي، أول من أمس، دورة المستوى الأول للرياضيين والمدربين في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة واسعة من كلا الجنسين، بحضور رئيس الأكاديمية، عبدالكريم محمد سعيد، ومسؤول الأكاديمية في منطقة الرياض، مرتضى الحميدان، وشملت الدورة شروحات مفصلة عن الفسيولوجيا العامة لجسم الإنسان أثناء التدريبات، والجهازين العصبي والعضلي وأنظمة إنتاج الطاقة، إضافة إلى مبادئ التدريب، قدمها المحاضر والحكم الدولي، وليد عبدالكريم.

من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية أن دورة المستوى الأول نجحت بشكل مميز، وأسهم التنظيم والإعداد الجيد لها ورغبة الطلبة الرياضيين، في الاستفادة من معطياتها في تحقيق الهدف المرجو منها.