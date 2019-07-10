العين يطلق صافرة الإعداد للموسم الجديد وسط ترقب للمحترفين

المصدر: معاذ كمبال - العين

تتجه الأنظار، مساء اليوم، صوب استاد خليفة بن زايد، الذي يحتضن أولى الحصص التدريبية لفريق العين، استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الكرواتي الجديد إيفان ليكو، في وقت تترقب فيه جماهير «الزعيم» ظهور اللاعبين الجدد، الذين تعاقد معهم الفريق، وفي مقدمتهم التوغولي لابا كودجا، والجزائري عبدالرحمن مزيان، والبرازيلي كايو كانيدو.

وأكمل الجهاز الإداري للفريق الأول الفحوص الطبية لمعظم اللاعبين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من أجل الوقوف على الحالة الصحية والبدنية، في وقت سيغيب فيه عن بداية التجمع مدافع الفريق، الدولي بندر الأحبابي، الذي وصل أخيراً إلى مدينة كان الفرنسية، من أجل استكمال برنامج علاجي، كان قد بدأه نهاية الموسم الماضي.

وتستمر تدريبات «الزعيم» بصورة يومية على استاد خليفة بن زايد، إلى حين موعد السفر إلى النمسا 18 من الشهر الجاري، لإقامة المعسكر الخارجي الذي يمتد حتى عيد الأضحى المبارك، وسيؤدي الفريق ست مباريات ودية، بداية من 21 و26 يوليو أمام فريقي درافوغراد المنتمي لدوري الدرجة الثانية السلوفيني، وفريق نادي مورا من الدوري السلوفيني الممتاز على التوالي، كما سيواجه بريشيا الإيطالي وفاردار المقدوني على أن تتحدد هوية الفريقين الآخرين لاحقاً.

وسيغادر لاعبو العين على دفعتين، إذ سيتوجه اللاعبون الدوليون برفقة المنتخب، السبت المقبل، إلى المعسكر الخارجي، المقررة إقامته أيضاً في النمسا.