خورفكان يستكمل الفحوصات الطبية ويدشن الاستعداد الرسمي غداً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن التسلسل الزمني لبرنامج استعدادات الفريق الأول تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، موضحة فيه الفحص الطبي الذي اقيمت اليوم، وعن موعد تاريخ التجمع الداخلي والذي سيتم تدشينه، مساء يوم، ويستمر لـ 7 ايام قبل موعد السفر إلى جمهورية مصر العربية لاقامة المعسكر الخارجي بتاريخ الـ 16 من الشهر الجاري، ويستمر لغاية 6 اغسطس المقبل، ويخوض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية يلي ذلك العودة الى الدولة لاستكمال الاستعدادات قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

يذكر ان خورفكان تعاقد مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي لقيادة الفريق الاول خلفا للمدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر وعاد للعب في الاضواء بعد 11 سنة من اللعب في الهواة.