الوصل ينفي التعاقد مع الياسي وينهي عقد حسن محمد

المصدر: أحمد طارق - دبي

نفت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع لاعب النصر، أحمد الياسي، بعدما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أول من أمس، انضمام الياسي إلى «الإمبراطور» بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها تنفي الأنباء التي تداولت تعاقدها مع لاعب النصر، موضحة: «تحذر إدارة النادي مروجي الشائعات من الوقوع تحت طائلة القانون، وتؤكد على أن المنصات الرسمية للنادي هي الجهة الوحيدة المخولة نشر كل ما يتعلق بالنادي». من جهة أخرى، أعلنت شركة الكرة الوصلاوية إنهاء عقد لاعب «الفهود» حسن محمد بالتراضي، متوجهة له بالشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، ومتمنية له التوفيق، إذ بات لاعب النصر السابق ثاني اللاعبين الذين يعلن «الأصفر» فسخ عقدهم مع الفريق، بعدما استغنى النادي عن خدمات اللاعب راشد الهاجري، السبت الماضي.